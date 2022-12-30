النقابات الأمنية تنظم وقفة احتجاجية في تونس

نظمت النقابات الأمنية الممثلة لمختلف أسلاك الشرطة والحرس الوطني (الدرك) في تونس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة تونس، للمطالبة بالإفراج عن 13 أمنيا موقوفا وملاحق قضائيا من قبل السلطات.

وتجمع اطارات النقابات الأمنية قبالة مقر الداخلية، للتنديد بما يصفونه "استهدافا من قبل الوزارة لحق العمل النقابي للأمنيين، وأعلنوا التمسك بـ "الحق النقابي، والمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية عبر هياكلهم النقابية القانونية"

وهاجم المحتجون وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بحسب بيان جبهة النقابات الأمنية، السعي "لتهميش دور النقابات الأمنية وغلق باب الحوار معها وتجاهل دعواتها للتفاوض حول الملفات العالقة".

وفي سياق آخر مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، في قضية رفعتها ضده نقابة أمنية على خلفية كلمة كان قد ألقاها في جنازة إطار بالحركة، قال فيها إن الأخير " لم يكن يخشى من الطاغوت، اعتبرتها النقابة إساءة إلى أبناء المؤسسة الأمنية.