البرازيل تعلن الحداد ثلاثة أيام على وفاة بيليه

أعلنت حكومة البرازيل، اليوم الجمعة، الحداد ثلاثة أيام على وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف بـ "بيليه".

وأفاد الموقع الإلكتروني "برازيليان ريبورت"، فجر اليوم الجمعة، بأن الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو قد أعلن الحداد الوطني في بلاده لمدة ثلاثة أيام بعد وفاة لاعب كرة القدم الأسطوري "بيليه".

وأكد الموقع أن إعلان بولسونارو قد نشر في طبعة إضافية من الجريدة الحكومية الرسمية، ووقّع عليه الرئيس المنتهية ولايته بنفسه (بولسونارو)، الذي من المقرر أن يغادر منصبه يوم الأحد المقبل.

وكان أسطورة كرة القدم البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف بـ "بيليه"، قد توفي مساء الخميس، في أحد مستشفيات ساو باولو، عن عمر ناهز 82 عاما.

وكتبت ابنته كيلي كريستينا ناسيمنتو على إنستغرام: "بيليه بطل العالم ثلاث مرات مع المنتخب البرازيلي لكرة القدم، توفي عن عمر يناهز 82 عاما". وأضافت كيلي كريستينا ناسيمنتو: "كل ما لدينا هو بفضلك. نحبك إلى ما لا نهاية. ارقد بسلام".

وفي وقت سابق، أعلن مستشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساو باولو البرازيلية الذي يعالج فيه أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، عن "تطور" في إصابته بالسرطان وحاجته إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب".

وأوضح الأطباء في بيان تناول صحة بطل العالم ثلاث مرات أنه "يعاني من تطور مرض الأورام ويتطلب رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي والقلب".