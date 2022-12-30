احتياطات الغاز بالجزائر.. وترتيبها عربيا

كشف صندوق النقد العربي عن حجم احتياطي الغاز الذي تملكه الدول العربية.

وأوضح صندوق النقد العربي في تقرير له الذي جاء تحت عنوان "التقرير العربي الاقتصادي الموحد"، أن احتياط الغاز الطبيعي العربي يساهم بنسبة 26.9 بالمائة من الاحتياطي العالمي.

وحسب التقرير، احتلت الجزائر المرتبة الرابعة عربيا باحتياطي بلغ حوالي 4.505 مليار متر مكعب.

وجاءت في الصدارة قطر باحتياطي بلغ حوالي 23.831 مليار متر مكعب، تليها المملكة العربية السعودية باحتياطي بلغ 8.438 مليار متر مكعب، ثم الإمارات العربية المتحدة باحتياطي بلغ 7.73 مليار متر مكعب.

وأوضح التقرير، أن احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم انخفضت في نهاية عام 2021 بنسبة 9.0 بالمائة لتصل إلى 4.205 تريليون متر مكعب.

ولفت المصدر ذاته إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية لعام 2021، استقرت عند نفس المستوى المحقق في نهاية عام 2020، وهو 2.55 تريليون متر مكعـب.