الجزائر-الصين: انعقاد ندوة حول الممارسة والابتكار في الحوكمة الحضرية

شكل موضوع الممارسة والابتكار في الحوكمة الحضرية محور أشغال الندوة الثالثة للحوار الثنائي الجزائري-الصيني التي انعقدت أمس الخميس عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وأضاف البيان إن هذه الندوة، التي تدخل في إطار الشراكة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وأكاديمية الصين الوطنية للحوكمة في مجال التكوين والبحث، "كانت مناسبة للتبادل حول التهيئة الحضرية من خلال استعراض التجارب وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في المجال".

وجرت الندوة بمشاركة إطارات من الإدارة المركزية و14 واليا من ولاة الجمهورية عن الجانب الجزائري وكذا أساتذة وإطارات عن الجانب الصيني الذين قدموا ثلاث مداخلات تمحورت حول "الممارسة المبتكرة في الإدارة الحضرية الصينية 2012-2022" و "الابتكار المؤسسي في إدارة المدن العملاقة" وكذا "إجراءات مبتكرة في الرقمنة."

أما من الجانب الجزائري، فتم تقديم ثلاث مداخلات حول "مشاكل التسيير الحضري" و "دور حوكمة المدن في إرساء مبادئ التنمية المستدامة"، إلى جانب "حوكمة المدن الجديدة في الجزائر: مدينة بوغزول كنموذج".