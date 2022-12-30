وزير جديد للخارجية الصينية

عينت الصين سفيرها في واشنطن تشين قانغ وزيرا جديدا للشؤون الخارجية، حسبما أفادت الإذاعة الرسمية الصينية اليوم الجمعة.

وأوضحت الإذاعة أن القرار اتخذ في اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الوطني.

وسيحل تشين البالغ من العمر 56 عاما، الذي شغل منصب سفير بلاده لدى الولايات المتحدة منذ جويلية 2021، محل وانغ يي البالغ من العمر 69 سنة، الذي من المرجح أن يتولى أعلى منصب في السياسة الخارجية للحزب الشيوعي.

وكان وانغ تم تعيينه في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المكون من 24 عضوا، بعد اختتام المؤتمر الأخير للحزب في أكتوبر الماضي.