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بيان تحذيري

أخبار الوطن
30 ديسمبر 2022 ()
ف.ن
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أعلنت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إنه سيتم سحب دواء Aprovel 150mg (sanofi).

وفي بيان للوكالة نقله رئيس منظمة حماية المستهلك، مصطفى زبدي، حذر المرضى الذين يتناولون دواء ''Aprovel 150mg'' لمخبر Sanofi، الذي يحمل الحصة رقم: Aprovel 150mg (sanofi)...Lot: CNN0821.

المنتج بتاريخ: 07/2022، ويحمل تاريخ نهاية الصلاحية: 06/2025

ونوه زبدي المستهلك لهذا الدواء، إلى تفادي تناول الحصة وإعادته إلى الصيدلي، حيث لم يتم ذكر أسباب السحب في بيان الوكالة.

وأفاد مصطفى زبدي، أن المعلومات المتوفرة لديه، تصب في احتمال وجود نسبة مضاعفة من المادة الفعالة، داخل العلبة دواء Coaprovel 300/ 12.5.

 

 

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