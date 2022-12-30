حادث مرور مميت في تمنراست

توفيت شابة وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الجمعة بالطريق الوطني رقم 01 في مقطعه العابر لإقليم ولاية تمنراست.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان لها، بأن إسعافات وحدة القطاع عين أمڨل، تدخلت صبيحة هذا الجمعة في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق (09:05) من أجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 01 على بعد 90 كلم عن عين أمقل باتجاه منطقة أراك.

وأضاف المصدر ذاته بأن الحادث الذي نجم عن تصادم ما بين سيارتين خلف وفاة شابة في عين المكان تبلغ من العمر 29 سنة حولت جثتها على متن سيارة إسعاف القطاع الصحي إلى عيادة عين أمڨل، وهي نفس المؤسسة الصحية التي استقبلت الثلاثة المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و66 سنة، بعد أن قدمت لهم الإسعافات الأولية في موقع الحادث.