وفاتان وأربعة جرحى في حادث مرور بغليزان

توفي شخصان وأصيب أربعة آخرون في حادث مرور وقع قبل منتصف نهار اليوم الجمعة بدقائق على مستوى الطريق الوطني رقم 90 الرابط بين ولايتي غليزان وتيارت.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية لولاية غليزان في بيان لها، بأن وحدتها الثانوية لدائرة عمي موسى تدخلت قبل منتصف هذا الجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة وثمان وثلاثين دقيقة (11:38) من أجل حادث مرور مميت نجم عن اصطدام ما بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 90 وبالتحديد في دوار البواردية التابع إقليميا لبلدية حد الشكالة بدائرة عين الطارق.

وأضاف المصدر ذاته إن الحادث المروري أسفر عن وفاة رجل يبلغ من العمر 68 سنة في عين المكان وامرأة عمرها 78 سنة لفظت أنفاسها الأخيرة عند وصولها إلى عيادة عين طارق، كما أصيب في هذا الحادث المميت أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم من قبل خواص قبل وصول النجدة إلى المؤسسة الصحية المحلية بحضور أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحد الشكالة الذين فتحوا بدورهم تحقيقا لتحديد حيثيات وظروف وقوع هذا الحادث المميت.