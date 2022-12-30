مدرب "نيس" يصف بوداوي بـ "اللاعب الذكي"

وصف مدرب نادي نيس الفرنسي الدولي الجزائري هشام بوداوي باللاعب الذكي الذي يستطيع اللعب على اليمين واليسار وفي عدة خطط فنية.

وتحدث مدرب نادي نيس لوسيان فافر، في تصريحات أدلى بها عقب نهاية مباراة فريقه أمام لانس يوم أمس الخميس، على الدولي هشام بوداوي وقال بخصوصه،: هشام بوداوي لاعب ذكي، يستطيع اللعب في وسط الميدان سواء على اليمين أو على اليسار وفي عدة خطط" مضيفا "هو لاعب ذكي ويفهم المطلوب منه بسرعة كبيرة ".

وأضاف لوسيان لوفر في تصريحاته، "هشام أثبت حضوره في كل المباريات التي لعبناها، أنا متأكد أنه سيساعد الفريق كثيرا في الحالات الدفاعية، يجب عليه تحسين اللمسة الأخيرة مثل التسديد والمراوغة الأخيرة".

وختم مدرب نيس:"بوداوي قد بدأ فعليا في التحسن، في المجمل وفي باقي الأمور فهو جيدا جدا".