CHAN: Le Mozambique, le premier pays à arriver à Alger

La délégation de l'équipe mozambicaine de football a rallié Alger vendredi en vue du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023), prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février.

Le Mozambique, dont il s'agit de la deuxième participation après l'édition 2014 en Afrique du Sud, a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger par le président du Comité d'organisation local (COL) Rachid Oukali, le vice-président du COL Yacine Benhamza, et le membre du Bureau fédéral Hakim Medane.

Les joueurs du sélectionneur Chiquinho Conde, ont été autorisés à venir plus tôt que prévu, pour effectuer un dernier stage à Alger, avant d'aborder la phase finale de cette 7e édition.

Le Mozambique devient ainsi la première sélection à rejoindre l'Algérie, parmi les 17 autres attendus dans les prochains jours dans les quatre villes hôtes du tournoi : Alger, Oran, Constantine, et Annaba.

La deuxième équipe attendue est le Ghana, dont l'arrivée est prévue le mardi 3 janvier, pour disputer un match-test face à l'Algérie, le samedi 7 janvier au stade Miloud-Hadefi d'Oran (20h00). Les autres sélections rejoindront, tour à tour, le pays, les 9, 10, et 11 janvier, selon le COL.

Le Mozambique évolue dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de l'Algérie, de la Libye, et de l'Ethiopie. Les Mozambicains entameront le tournoi le samedi 14 janvier face à l'Ethiopie au stade de Baraki (14h00).

Les Mozambicains ont validé leur ticket pour le CHAN-2022 aux dépens du Malawi (aller 0-0, retour : 1-1).