كرة اليد: سيدات الأبيار يتوجن بكأس الجزائر

توج نادي الأبيار لكرة اليد (سيدات) بلقب كأس الجزائر للموسم 2021-2022، بعد فوزه العريض على مولودية الجزائر بنتيجة (30-15) في المباراة النهائية لموسم 2021-2022، التي جمعتهما اليوم الجمعة، بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة).

وعرفت المباراة سيطرة مطلقة لنادي الأبيار خاصة في الشوط الأول الذي أنهته بنتيجة عريضة (16-4).

وتعد هذه الكأس، السابعة لنادي الأبيار لكرة اليد (سيدات) بعد المحصل عليها في مواسم (2007 و2013 و2014 و2015 و2016 و2020).

أما مولودية الجزائر، التي توجت بآخر كأس لها خلال موسم 2019، فقد أخفقت في الحصول على لقبها للمرة الرابعة والعشرين.