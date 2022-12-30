تنصيب لولا داسيلفا : بوغالي يمثل رئيس الجمهورية

يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، يوم الأحد المقبل ببرازيليا، في مراسم تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية البرازيل، لويز إيناسيو لولا داسيلفا، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، بيان للمجلس.

وأوضح البيان أنه "بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في مراسم تنصيب رئيس جمهورية البرازيل، لويز إيناسيو لولا داسيلفا، المقررة بالعاصمة برازيليا يوم الأحد أول يناير 2023".

وأضاف أن "مشاركة الجزائر في حفل تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية البرازيل، تأتي لتؤكد نوعية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، خاصة وأن البرازيل تعد من ضمن البلدان الأوائل التي فتحت سفارة لها بالجزائر مباشرة بعد استرجاع السيادة الوطنية سنة 1962".

وعلاوة على هذا --يضيف البيان-- فإن البلدين "تجمعهما علاقات اقتصادية متنوعة المجالات، كما أنهما يملكان رؤى متقاربة حول العديد من المسائل الإقليمية والدولية".