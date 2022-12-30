صفقة تاريخية

أعلنت قناة"العربية"، مساء اليوم الجمعة، أن نادي النصر السعودي تعاقد، رسميا، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف.

وكان صاحب الـ37 عاما قد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الانجليزي قبل بداية كأس العالم 2022.

وأكد "الصفقة التاريخية" صحفي الانتقالات الشهير فابريتسيو رومانو في تغريدة انتظرها كثيرون:" النصر ينهي صفقة للتعاقد مع كريستيانو رونالدو! الاجتماع مستمر من أجل التحقق من جميع العقود وفرز المستندات. العقد ساري المفعول حتى جوان 2025، كما هو متوقع - الراتب قريب من 200 مليون يورو في السنة، مع تضمين الصفقات التجارية".