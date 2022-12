Poutine s’entretient avec son homologue chinois

Vladimir Poutine a annoncé, ce vendredi, que son homologue chinois viendrait «au printemps» 2023 en Russie pour «une visite d’Etat», ce qui sera une première depuis le début de la pandémie de Covid-19 en 2020.

le président russe a dit vouloir renforcer la coopération militaire avec la Chine, lors d’une rencontre par visioconférence avec Xi Jinping. Le président russe a loué la résistance de Moscou et Pékin face aux «pressions» occidentales.

Confrontée à de lourdes sanctions occidentales à cause de son offensive contre l’Ukraine, la Russie cherche ces derniers mois à renforcer ses liens avec l’Asie, en particulier avec la Chine, qui s’est gardée cependant de soutenir l’attaque russe contre son voisin.

Pour sa part, Xi Jinping a fait l’éloge du «partenariat global et de la coopération stratégique» russo-chinois qui «font preuve dans cette nouvelle ère de la maturité et de la résistance au stress», selon ses propos traduits en russe et publiés par le Kremlin. «Nous sommes prêts à renforcer la coopération stratégique avec la Russie, à donner l’un à l’autre des possibilités de se développer, d’être des partenaires globaux pour le bien des peuples de nos pays et dans l’intérêt de la stabilité dans le monde entier», a-t-il assuré.

En évoquant cette rencontre virtuelle entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, la chaîne de télévision nationale chinoise s’est enthousiasmée: «La Chine est prête à travailler avec la Russie et toutes les forces progressistes à travers le monde pour s’opposer à l’unilatéralisme, le protectionnisme et l’intimidation.»

Moscou et Pékin se présentent comme un contrepoids géopolitique face aux Etats-Unis et leurs alliés. Ils ont mené plusieurs exercices militaires conjoints ces derniers mois, notamment des manœuvres navales cette semaine en mer de Chine orientale.

La Russie s’efforce aussi d’augmenter ses livraisons de gaz à l’économie chinoise, grosse consommatrice d’hydrocarbures, d’autant que les Européens sont déterminés à se défaire de leur dépendance énergétique russe.