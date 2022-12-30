شرطة تيزي وزو توجه نداء للجمهور

وجهت شرطة تيزي وزو، نداء للجمهور حول أشخاص مشتبه في تورطهم في قضايا نصب واحتيال.

وحسب بيان أمن ولاية تيزي وزو، فإن الأشخاص المدعوين (م.ن.أ)، (م.م.ح)، (ك.ع) مشتبه في تورطهم في قضايا نصب واحتيال، التدخل بغير صفة في وظائف عمومية، استغلال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا والتزوير واستعمال المزور.

وأضاف المصدر أن مصالح الشرطة توجه نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف ذكرهم، التوجه إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو أو التقدم إلى مقر أمن الولاية أو إلى أقرب مقر شرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو إدلاء بشهادة في قضية الحال.