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قيس سعيد يمدد حالة الطوارئ

العالم
30 ديسمبر 2022 ()
فاطمة.ب
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أصدر الرئيس التونسي  قيس سعيّد ، اليوم الجمعة ، قرارا يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد  إلى غاية  شهر جانفي 2023.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه قد صدر في  " الرائد الرسمي"  الجريدة الرسمية التونسية في نسختها الأخيرة اليوم  الجمعة 30 ديسمبر 2022،  مرسوم  ينص على إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر، ابتداءً من 1 جانفي  2023 وحتى 30 جانفي 2023.

وكان آخر تمديد لحالة الطوارئ بتونس شهر فبراير الماضي ، حيث جرى تمديدها إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

وأواخر عام 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ، إثر هجوم قُتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة التونسية ، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها لعدة مرات بفترات متباينة.

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