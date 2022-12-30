قيس سعيد يمدد حالة الطوارئ

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد ، اليوم الجمعة ، قرارا يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد إلى غاية شهر جانفي 2023.



وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه قد صدر في " الرائد الرسمي" الجريدة الرسمية التونسية في نسختها الأخيرة اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022، مرسوم ينص على إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر، ابتداءً من 1 جانفي 2023 وحتى 30 جانفي 2023.

وكان آخر تمديد لحالة الطوارئ بتونس شهر فبراير الماضي ، حيث جرى تمديدها إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

وأواخر عام 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ، إثر هجوم قُتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة التونسية ، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها لعدة مرات بفترات متباينة.