مصر : 4 قتلى في هجوم مسلح بالإسماعيلية

لقي 3 عناصر شرطة وشخص مسلح ، الجمعة، مصرعهم في اعتداء استهدف حاجزا أمني بمدينة الإسماعيلية في مصر، بحسب مصادر أمنية وطبية لوكالة فرانس برس.

وذكرت وسائل إعلامية مصرية نقلا عن مصادر أمنية أن سيارتين اقتربتا من الحاجز الأمني في حي السلام السكني بالإسماعيلية، ونزل منهما شخصان يحمل كل منهما سلاحا آليا وأطلقا النار باتجاه عناصر الأمن الذين ردوا بقتل أحد المهاجمين وإصابة الآخر الذي لاذ بالفرار رغم الإصابة.

ذات المصادر أضافت أن الاشتباكات جرت بعد هجوم مجموعة مسلحة، على قوة أمنية، بالقرب من مسجد الصالحين في مدينة الإسماعيلية.