تفاصيل التخفيضات الجمركية على استيراد السيارات

وردت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ، ضمن قانون المالية 2023 تفاصيل التخفيضات الجمركية التي تخص استيراد السيارات أقل من 3 سنوات.

القانون تضمن المادة 66 من القانون التي تأتي لتعدل أحكام المادة 110 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 .

وتنص المادة المعدلة على أنه "يرخص بجمركة السيارات المستعملة السياحية والنفعية الكهربائية وتلك ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) التي تقل عن 3 سنوات، من أجل طرحها للاستهلاك، والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين مرة كل 3 سنوات، والموجهة لاستعمالهم الخاص وعلى حساب عملتهم الخاصة".

وتتم جمركة السيارات الكهربائية، حسب المادة 66 ، مع تخفيض 80 % من مبلغ مجموع الحقوق والرسوم.

أما بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) التي تساوي أو تقل سعة أسطوانتها 1800 سم3 فيرخص جمركتها مع تخفيض 50 % من مبلغ مجموع الحقوق والرسوم.

فيما يرخص استيراد السيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) التي تفوق سعة أسطوانتها 1800 سم3 مع تخفيض 20 % من مبلغ مجموع الحقوق والرسوم.