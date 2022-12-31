رسميا .. "الدون" يتعاقد مع النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي، سهرة الجمعة ، عن تعاقده بشكل رسمي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو .

ونشر النادي صورة عبر تويتر للاعب وهو يحمل قميص المنتخب باسمه.

وفي بيان مرفوق، ذكر النادي أن العقد الذي تم توقيعه في العاصمة الإسبانية مدريد سيمتد حتى عام 2025. وسيحمل الرقم 7 في صفوف الفريق، بحسب البيان.

رونالدو بعد التوقيع صرح قائلا : "إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدًا، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم سويًا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".



من جانبه، أكد مسلي آل معمر، رئيس نادي النصرأن "هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد. هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم".