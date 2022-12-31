مايكروسوفت تعلن عن ميزة جديدة لبرنامج "إكسل"

أعلنت مايكروسوفت (Microsoft) أنها ستطوّر ميزة الإكمال التلقائي لبرنامج إكسل (Excel) ليصبح أكثر ذكاءً، على الأقل في إصدار الويب الذي يأتي مع مايكروسوفت 365 (Microsoft 365)- والمعروف سابقًا باسم أوفيس 365 (Office 365).



وكشفت الشركة الأسبوع الماضي عن اقتراحات جديدة لصياغة المعادلات، قد تساعد في أتمتة بعض الأشياء التي كان على المستخدم القيام بها يدويا.



لشرح ميزة اقتراحات صياغة المعادلات نأخذ هذا المثال:



إذا كتبت علامة التساوي (=) في خلية ما، فسيحاول "إكسل" أن يقترح بذكاء نوع الصيغة التي يجب أن تستخدمها، آخذا بعين الاعتبار البيانات الموجودة في الخلايا التي حولها.



وللتوضيح لنأخذ مثالا عمليا:



إذا كان لديك عدد كامل من أرقام المبيعات ربع السنوية وعمود في النهاية بعنوان "إجمالي"، فقد يقترح إكسل جمع الخلايا وتلخيصها في العمود المعنون بالـ"إجمالي".



ووفقًا لمدونة من مايكروسوفت، تعمل الميزة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط، وستقترح معادلات المجموع والمتوسط والعدد والعدد الأدنى والحد الأقصى.



لا شك أن مايكروسوفت ليست الأولى التي تقوم بطرح هذه الميزة، فقد كانت لجداول بيانات غوغل (Google) ميزة مشابهة لفترة من الوقت.

وهناك ميزة ملء المعادلة حسب المثال المعطى، ويمكنها اكتشاف الأنماط في البيانات تلقائيًا وملء بقية العمود.



ويصعب شرح الميزة بإيجاز، لكن هذا الفيديو من مايكروسوفت يعطيك فكرة عن هذه الميزة؛ حيث تقوم الميزة باكتشاف نمط صياغة المعادلة عن طريق جمع المعلومات من الخلايا ثم إنشاء صيغة المعادلة تلقائيًا.



وتشير المدونة إلى أن الميزات تم طرحها، ومع ذلك، فمن المحتمل أنها لم تصل إلى جميع المستخدمين.



ويتضمن منشور مدونة مايكروسوفت أيضًا العديد من إعلانات الميزات الأخرى، فهناك وظيفة لإضافة الصور بنص بديل إلى جداولك، وإحدى الميزات الأخرى التي يحتمل أن تكون مفيدة (ويسهل فهمها) والقادمة إلى إصدار الويب من برنامج إكسل هي "الروابط المقترحة"، وستساعدك على إصلاح الروابط القديمة في الجداول تلقائيًا.