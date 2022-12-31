كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ باليستية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت، أن بيونغ يانغ أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى، باتجاه البحر الشرقي.

ونقلت وكالة "يونهاب"، فجر هذا السبت، عن الجيش الكوري الجنوبي، أن "كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي".

وفي السياق نفسه، أعلنت وسائل إعلام يابانية، فجر السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية لليابان.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية، نقلا عن مصادر أن "صاروخي كوريا الشمالية سقطا خارج المنطقة الاقتصادية لليابان".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي".

وكان خفر السواحل الياباني قد أعلن، الجمعة الماضية، أن كوريا الشمالية أطلقت جسما مجهولا باتجاه بحر اليابان، مرجحًا بأن يكون صاروخا باليستيا.

وذكرت وكالة "كيودو" أنه تم تحذير السفن في البحر لتوخي الحذر لعدم الاقتراب من الجسم في حال سقوطه في الماء. ونشر التحذير في تمام الساعة 16:34 بالتوقيت المحلي (07:34 بتوقيت غرينتش).

كما أفادت وكالة "يونهاب" بأن الجيش الكوري الجنوبي أكد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية باتجاه البحر الشرقي، في اليوم نفسه.

وأشارت الوكالة، آنذاك، إلى أن الجيش الكوري الجنوبي يقوم بتحليل مدى الصاروخ وارتفاعه وسرعته.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت، الأحد قبل الماضي، ما وصفه مسؤولو سيول بصاروخين باليستيين متوسطي المدى في البحر الشرقي. وزعمت لاحقا أن الإطلاق كان بهدف تطوير قمر صناعي للاستطلاع.

يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد أطلقت بالفعل عشرات الصواريخ منذ بداية عام 2022، بما في ذلك تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات نُفذت في نوفمبر الماضي.