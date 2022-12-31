أبرز تحديات وزارة السكن خلال 2023

كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة، عن أبرز التحديات التي تنتظر القطاع خلال السنة الجديدة 2023.

وتتطلع الوزارة إلى أن تكون سنة 2023 سنة تحديات للقطاع، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك في فيديو نشر عبر حسابها الرسمي "فايسبوك"، من أجل ضمان السكن للمواطن أمانة لن تنحاز عنها، حيث سيتم الانطلاق في انجاز 225 ألف وحدة سكنية المبرمجة في قانون المالية 2023، مشيرة إلى أنه سيتم ترسيم هوية معمارية جزائرية لكل منطقة في الجزائر، حتى تقف عن حسن ظن المواطنين.

كما سيتم خلال 2023، فتح فروع جديدة لبنك السكن في بعض الولايات، وكذا مراجعة قانون التعمير، مؤكدة أن السنة الجديدة ستكون سنة تسليم التجهيزات العمومية والمرافق التربوية بامتياز.

وفي مجال الرياضة، سيتم الانطلاق في تغطية ملعب 5 جويلية، والانتهاء من ملعبي الدويرة وتيزي وزو.

وعرجت الوزارة إلى التوزيع الهائل للسكنات خلال سنة 2022، أين تم بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال 05 جويلية توزيع 160 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر كامل التراب الوطني، كما تم بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية 01 نوفمبر 120 ألف وحدة سكنية، حيث بلغ إجمالي السكنات الموزعة إلى غاية 01 نوفمبر 376 ألف وحدة سكنية على أن يبلغ طموح توزيع 420 ألف وحدة سكنية إلى غاية 31 ديسمبر الجاري. وغيرها من الاجازات.