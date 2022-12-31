الدرك الوطني: مخطط خاص لتأمين احتفالات العام الجديد

أعلنت قيادة الدرك الوطني، اليوم السبت، عن إعداد مخطط أمني خاص بحلول السنة الجديدة (2023) يشمل تدعيم مختلف التشكيلات الأمنية، وتعزيز دوريات المراقبة وعمليات تأمين الأماكن العامة.

وجاء في بيان للجهاز الأمني المذكور، أنّه "تزامنًا مع حلول السنة الميلادية الجديدة والعطلة المدرسية الشتوية التي تشهد بالضرورة توافد أعداد معتبرة من المواطنين على المنتزهات وفضاءات الترفيه والمناطق السياحية عبر كامل التراب الوطني، إضافة إلى حركية الأجانب المقيمين والمتوافدين في إطار السياحة خاصة على جنوبنا الكبير، تمّ إعداد مخطط أمني خاص".

وبالنظر إلى حركة التنقلات الكثيفة للأشخاص والمركبات خلال هذه الفترة وبهدف ضمان مرور هذا الحدث السنوي في جو آمن تسوده الطمأنينة والسكينة، تمّ اعداد "إجراءات خاصة بهذه المناسبة اعتمادا على مخططات أمنية مدروسة تشمل مداهمات لأوكار الجريمة والمناطق المشبوهة وبؤر الإجرام".

وتشمل هذه الاجراءات "وضع تشكيل أمني ثابت ومتحرك عبر جميع محاور الطرق والمواصلات والأماكن العامة والساحات العمومية وفضاءات الترفيه وغيرها من الأماكن التي تشهد تجمعات المواطنين، وذلك لتأمين حركة المرور وضمان السيولة المرورية وكذا الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم".

وترتكز التدابير الخاصة بتأمين هذا الحدث على "تدعيم التشكيلات الثابتة والمتحركة للدرك الوطني بالمورد البشري والعتاد المتحرك والمتخصص وتكثيف الدوريات وتعزيز عمليات تأمين ومراقبة الأماكن العامة بما فيها المراقبة الجوية على مدار الساعة ليلاً ونهارًا".

وذكرت قيادة الدرك الوطني بأن وحداتها عبر كامل التراب الوطني "تبقى في خدمة المواطنين وتضع تحت تصرفهم كل الوسائط المساهمة في تحقيق أمنهم وتقديم يد المساعدة، على غرار الرقم الأخضر 1055 وصفحة طريقي على فايسبوك، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة والاستعلام عن بعد ppgn.mdn.dz