ديلور متمسك بالمغادرة لسببين

كشف تقرير فرنسي أن الدولي الجزائري، آندي ديلور مهاجم نادي نيس الفرنسي يرغب بشدة في الرحيل عن فريقه خلال هذا الميركاتو.

صحيفة " ليكيب"، أكدت أن العائد مؤخرا إلى صفوف" الخضر"، لديه عروض من بعض الفرق الناشطة في الدوري الفرنسي وكذلك الخليجية لكن لم يتم دراستها بعد.

كما أضاف المصدر ذاته أن هناك سببين وراء تمسكه بالرحيل عن نيس، فالأول يكمن في أن المهاجم يعتبر نفسه غير مستغل بالشكل الجيد من طرف مدربه لوسيان فافر والثاني هي عدم وفاء إدارة النادي بالتزاماته المالية.

وانضم ديلور إلى نيس قادما من مونبوليه في أوت 2021، وسجل هذا الموسم 5 أهداف في 13 مواجهة وينتهي عقده في صيف 2024.