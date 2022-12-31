الفريق أول شنڤريحة يهنئ أفراد الجيش

تقدم الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتهانيه إلى كافة أبناء الجيش الوطني الشعبي من ضباط وضباط صف ورجال صف ومستخدمين مدنيين، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023.

وأشاد الفريق أول بالجهود الحثيثة المبذولة طيلة العام الفارط، مؤكدا أنه كان فرصة لجيشنا العتيد من أجل حصد المزيد من النجاحات الميدانية بالغة الأهمية والحيوية لبلادنا، على غرار الاستعراض العسكري التاريخي والمهيب المنظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 لعيد الاستقلال، كما حث الفريق شنڤريحة على المواضبة على نهج الوفاء للوطن والإخلاص في العمل من أجل صون أمن واستقرار الجزائر، من خلال تكثيف الجهود بمثابرة عالية في اتجاه التطبيق الدقيق والصارم لكافة مضامين التوجيهات والتوصيات ذات الصلة بالقضاء على الإرهاب وتضييق الخناق على المهربين .

وأشار الفريق أول شنڤريحة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب أكثر من أي وقت مضى إدراك الجميع لحجم التحديات المطروحة في ظل الوضع الإقليمي المتدهور وغير المستقر لاسيما في المحيط القريب.