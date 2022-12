Gendarmerie nationale : plan spécial pour sécuriser les célébrations du Nouvel An

La direction de la gendarmerie nationale a annoncé un plan de sécurité spécial pour le nouvel an, qui comprend le renforcement de diverses configurations sécuritaire, le renforcement des patrouilles de surveillance et la sécurisation des espaces publics.

« À l’occasion du Nouvel An et des vacances scolaires d’hiver, qui voient nécessairement un nombre important de citoyens affluer dans les parcs, les espaces de loisirs et les zones touristiques sur l’ensemble du territoire national, ainsi que la circulation des étrangers résidant et arrivant pour faire du tourisme, en particulier dans le grand sud, un plan de sécurité spécial a été préparé."

Compte tenu des mouvements massifs de personnes et de véhicules au cours de cette période et afin d’assurer que cet événement annuel se déroule dans un environnement sûr et sécurisé, "des mesures spéciales ont été mise en place pour cette occasion sur la base de plans de sécurité réfléchis, y compris des descentes dans des repaires de criminels, des zones suspectes et des points chauds de la criminalité".