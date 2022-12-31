وفاة أربعة مختنقين بالغاز في خنشلة

توفي اليوم السبت أربعة أشخاص اختناقا بالغاز بمنزلهم العائلي الواقع العمارات الجديدة في مدينة ششار ولاية خنشلة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها بأن وحداتها في ولاية خنشلة تدخلت في حدود منتصف النهار (12:00) لهذا السبت من أجل تحويل جثث أربعة أشخاص تعرضوا للاختناق بالغاز في منزلهم الواقع بحي العمارات الجديدة ببلدية ششار.

وأضاف نفس المصدر إن الضحايا الأربعة وهم رجل وامرأتان وطفل من عائلة واحدوة وجدوا متوفيين تسمما إثر استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون المتسرب من مدفأة منزلهم.

ودعت الحماية المدنية بمناسبة هذه الحادثة الأليمة كافة المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر، وهذا عن طريق القيام بالتهوية الدائمة والمستمرة على مستوى المنازل لاسيما بأماكن تواجد أجهزة التدفئة وسخانات الماء والحمام وعدم سد فتحات التهوية والمراقبة الدورية لمختلف الأجهزة الخاصة باستعمال الغاز.