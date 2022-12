Génocide routier à Adrar

Sept personnes ont trouvé la mort, ce samedi, dans un grave accident de la circulation dans la wilaya d’Adrar.

Les agents de la protection civile sont intervenus vers 11 :46mn pour secourir les victimes de l’accident du dérapage d’une voiture à quatre roues motrices au niveau de la route de la concorde, à 50km vers Bordj Badji Mokhtar, dans la wilaya d’Adrar, lit-on dans un communiqué de la protection civile.

7 personnes sont mortes (dont sept ressortissants africains) et cinq autres ont été blessés (dont 3 ivoiriens et 2 ghanéens) et transférés vers l’hôpital de la région.