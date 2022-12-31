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والي غليزان يحل المجلس البلدي لمرجة سيدي عابد

أخبار الوطن
31 ديسمبر 2022 ()
جيلالي لخضاري
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قرر والي غليزان، لكحل عياط عبد السلام، حل المجلس البلدي لمرجة سيدي عابد بعد القرار الصادر في 22 ديسمبر، وهذا بعد الانسداد الذي عرفه ذات المجلس منذ شهر سبتمبر الفارط، والصراع القائم بين رئيس البلدية أحمد بوحلوفات، وأعضائه الست المنتمين لحركة البناء، وبين الأعضاء السبع الآخرين المنتمين للأرندي، الذين رفضوا التصديق على المداولات، مما أثر سلبا على البلدية وهذا بتعطيل مصالح المواطنين، والتنمية بالبلدية ككل.

وحسب مصادر "الخبر" فإن الوالي أوكل تسيير مهام البلدية لساكت بلعباس موظف بدائرة وادي أرهيو كمتصرف إداري.

 

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