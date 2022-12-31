خلافات داخلية تهدد مشاركة ليبيا في "الشان"

هدد اتحاد كرة القدم الليبي بالانسحاب من بطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين "شان 2022" المقرر إقامتها في الجزائر (13 جانفي-4فيفري)، بسبب إيقاف الحساب البنكي بعد قرار التجميد الصادر من النائب العام.

وجاء ذلك في بيان نقلته وسائل الإعلام الليبية جاء فيه " تابع الاتحاد الليبي لكرة القدم بكل أسف الإجراءات المتخذة ضده بناء على طلبات من أشخاص يسعون إلى عرقلة عمل الاتحاد وتجميد نشاط لعبة كرة القدم داخليا وخارجيا من خلال رفعهم لدعاوي أمام المحاكم العادية بالمخالفة لأنظمة ولوائح الاتحاد والاتحادين الإفريقي 'كاف' والدولي 'فيفا' التي تحظر اللجوء إلى المحاكم العادية في أي نزاعات رياضية".

وأضاف البيان "نحن الآن بصدد الاستعداد لمشاركة فريقنا الوطني الأول في بطولة إفريقيا للاعبين للمحليين (الشان) التي ستنطلق فعالياتها بالجزائر في الأيام القادمة، حيث تحول الفريق هذا الأسبوع لإقامة معسكر تدريبي خارجي بتونس، استعداداً للمشاركة في هذه البطولة للظهور بشكل مشرف إفريقياً وربما قد نقرر الانسحاب من هذه البطولة في حالة عدم توفير الإمكانيات اللازمة، كما أن للاتحاد التزامات مالية تجاه مدربه الأجنبي وطاقمه الفني المصاحب الملتزمين معنا بعقود تستوجب تسديد مرتباتهم في حينها حسب ما هو متفق عليه بالعقود المبرمة معهم، وقد لوحوا بالتوقف عن تدريب المنتخب واللجوء إلى (الفيفا) في حالة التأخر عن دفع مستحقاتهم خلال مدة قصيرة".

واختتم البيان " نحمل كافة الجهات ذات العلاقة مسؤولية ما يترتب عن هذه الإجراءات من تداعيات قد تحرم شبابنا الرياضي من نشاط مسابقاته داخليا وحرمان بلدنا من التواجد الفاعل في المحافل الإفريقية والدولية وحرصاً منا على المصلحة العليا للبلاد، فإن الأمر يتطلب تدخل كافة الجهات المسؤولة التي يهمها مصلحة البلاد ورياضة كرة القدم خاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها ضمان استمرار نشاط الاتحاد داخلياً ومشاركة منتخباتنا وفرقنا الليبية بالخارج".

للتذكير، يتواجد المنتخب الليبي في المجموعة الأولى رفقة المنتخب الوطني، موزمبيق وإثيوبيا، ومن المنتظر أن يقص شريط المنافسة في مواجهة أشبال بوقرة يوم 13 جانفي بملعب براقي في العاصمة.