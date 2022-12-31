الرابطة الثانية: مستغانم والخروب يحافظان على الريادة

اكتفى رائدا ترتيب مجموعتي "وسط-شرق"، جمعية الخروب و"وسط-غرب" ترجي مستغانم، اليوم السبت بالتعادل، بمناسبة إجراء الجولة 13 من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم هواة، التي عرفت أول غياب لمتذيل الترتيب سريع غليزان عن لقائه في بوفاريك، على أن تستكمل الجولة غدا الأحد بإجراء مباراتين عن المجموعة الشرقية.

وفي مجموعة وسط غرب، نجا المتصدر ترجي مستغانم من تفادي أول هزيمة داخل مواقعه لما عدل النتيجة في الأنفاس الأخيرة من المباراة أمام مستقبل وادي سلي (1-1) مستفيدا بالدرجة الأولى من انهزام الملاحق نجم بن عكنون على ميدان شباب المشرية (1-0).

بفضل هذا التعادل يدعم الترجي (30 ن) موقعه الريادي وبفارق ثلاث نقاط عن الثنائي: بن عكنون وشباب المشرية (27 ن)، وخمسة نقاط عن شبيبة تيارت العائدو إلى كوكبة المقدمة بعد انتصارها الصعب على صفاء الخميس (2-1).

وشهدت الجولة الـ13 استفاقة ملحوظة لنصر حسين داي الفائز بنتيجة عريضة على وداد تلمسان (5-1) ليبتعد نسبيا عن المنطقة الحمراء بصعوده للمركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، متخطيا منافسه الوداد الذي يواصل الغرق باختلاله المركز الـ14 وبفارق ثلاث نقاط عن جمعية وهران التي انتظرت 13 جولة لتحقق أول فوز لها لحذا الموسم أمام الجار غالي معسكر (2-1).

من جهتها حققت مولودية سعيدة فوزها الثاني على التوالي على حساب رائد القبة (2-1) لتتنفس قليلا وترتقي إلى الصف الـ11 برصيد 14 نقطة على بعد نقطة واحدة من منافسها الرائد.

بالنسبة للمجموعة الشرقية، التي برمجت مبارياتها على مدى ثلاثة أيام (الجمعة، السبت والأحد) اكتفى المتصدر جمعية الخروب بتعادل أبيض في خرجته الصعبة إلى سور الغزلان، ليستغل اتحاد سوف الفرصة لاحتلال الوصافة بمجموع 23 نقطة، بفضل فوزه الثمين على شبيبة سكيكدة (2-0) وبفارق ثلاث نقاط عن الجمعية الخروبية (26 ن) التي تعثرت للمرة الثانية على التوالي بعد التعادل (1-1) أمام خميس الخشنة يوم الثلاثاء في إطار تسوية الرزنامة.

وفازت مولودية فسنطينة بقمة الجولة أمام اتحاد الحراش (1-0)، لتحقق بذلك قفزة نوعية للمركز السادس (19ن) في انتظار تأكيد صحوتها خلال مرحلة الإياب، خاصة وأن مسئوليها حددوا الصعود ضمن أهدافهم في بداية الموسم.

وتواصلت معاناة حمراء عنابة بانهزامها داخل قواعدها أمام اتحاد خميس الخشنة (2-3) لتبقى في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط يتيمة وبفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الـ15، شبيبة سكيكدة.

وسيسدل الستار على هذه الجولة يوم غد الأحد بمباراتي، شباب برج منايل/نجم التلاغمة واتحاد الشاوية/اتحاد عنابة، التي ستكون في غاية الأهمية لاتحاد عنابة الذي قد يحتل، في حال فوزه، المركز الثاني مقلصا الفارق إلى نقطتين عن المتصدر الخروب.

النتائج والترتيب:

وسط غرب:

مولودية سعيدة - رائد القبة 2-1

جمعية وهران -غالي معسكر 2-1

شبيبة تيارت - صفاء خميس مليانة 2-1

ترجي مستغانم - مستقبل وادي سلي 1-1

نصر حسين داي - وداد تلمسان 5-1

شباب المشرية - نجم بن عكنون 1-0

أولمبي المدية - شباب تموشنت 0-2

وداد بوفاريك - سريع غليزان 3-0 (بالغياب)

الترتيب نقاط لعب

1. ترجي مستغانم 30 13

2. نجم بن عكنون 27 13

--. شباب المشرية 27 13

4. شبيبة تيارت 25 13

5. مستقبل وادي سلي 23 13

6. شباب تموشنت 22 13

7. وداد بوفاريك 19 13

8. أولمبي المدية 18 13

9. صفاء خميس مليانة 16 13

10. رائد القبة 15 13

11. مولودية سعيدة 14 13

12. نصر حسين داي 13 13

--. غالي معسكر 13 13

14. وداد تلمسان 12 13

15. جمعية وهران 9 13

16. سريع غليزان 3 13.

وسط شرق:

الجمعة:

جمعية عين مليلة - اتحاد ورقلة 1-0

شباب باتنة - مولودية العلمة 2-0

السبت:

حمراء عنابة - اتحاد خميس الخشنة 2-3

اتحاد سوف - شبيبة سكيكدة 2-0

وفاق سور الغزلان - جمعية الخروب 0-0

مولودية قسنطينة - اتحاد الحراش 1-0

الأحد:

شباب برج منايل - نجم التلاغمة

اتحاد الشاوية - اتحاد عنابة

الترتيب نقاط لعب

1. جمعية الخروب 26 13

2 . اتحاد سوف 23 13

3 . نجم التلاغمة 22 12

-- وفاق سور الغزلان 22 13

5. اتحاد عنابة 21 12

6. مولودية قسنطينة 19 13

7. شباب برج منايل 17 12

8. اتحاد الشاوية 16 12

-- اتحاد الحراش 16 13

--. ا.خميس الخشنة 16 13

-- مولودية العلمة 16 13

12 شباب باتنة 15 13

13. اتحاد ورقلة 13 13

14. جمعية عين مليلة 12 13

15. شبيبة سكيكدة 11 13

16. حمراء عنابة 3 13.