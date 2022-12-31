رسالة بوتين للغرب بمناسبة العام الجديد

في كلمة بمناسبة حلول العام الجديد، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب بالكذب وقال "إنهم شجعوا النازيين الجدد على القيام بأعمال إرهابية ضد المدنيين في دونباس الشعبية واستخدموا أوكرانيا لتقسيم روسيا".

قال بوتين خلال معايدته للروس بعيد رأس السنة: "منذ عام 2014 بعد أحداث القرم تعيش روسيا تحت وطأة العقوبات، ولكن هذا العام تم إعلان حرب عقوبات حقيقية علينا ومن بدأها توقع التدمير الكامل لصناعتنا وتمويلنا ونقلنا، لكن لم يحدث هذا".

وأشار بوتين إلى أن كل ما يتم القيام به في هذا المجال يهدف إلى تعزيز سيادة روسيا في المجال الاقتصادي، مضيفاً بالقول "نضالنا من أجل أنفسنا ومن أجل مصالحنا ومن أجل مستقبلنا هو بالتأكيد مثال ملهم للدول الأخرى في سعيها من أجل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فيفري الماضي، ما أسمتها "العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية".

وقال بوتين "إن الغرب كذب بشأن السلام، بينما كان يستعد للعدوان". وأثنى على دور الشعب الروسي ومساندته للقوات الروسية، وتعهد بالتغلب على المصاعب وإنقاذ مستقبل البلاد، وتحقيق هدف العملية العسكرية وهو "حماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".