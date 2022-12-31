كلمة الرئيس تبون بمناسبة العام الجديد

ألقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الجمعة، كلمة هنأ فيها الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.

وفي كلمة له بالمناسبة بثها التلفزيون الجزائري، قال الرئيس تبون: "يسعدني ونحن نودع سنة 2022 بما حملته من أحداث وقرارات ومن مؤشرات إيجابية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بعزيمة كل الجزائريات والجزائريين".

وأضاف بالقول: "وها هو يحل علينا عام جديد نتمناه أفضل من العام الذي مضى في كل الجوانب وأن تتجسد فيه أماني الشعب الجزائري برمته ومواصلة التغيير نحو الأفضل، وأن تكون 2023 أيضا سنة تتسارع فيها الاستثمارات وتتراكم فيها الخيرات وأن ترتقي فيها بلادنا إلى مستوى أعلى".

وختم رئيس الجمهورية كلمته قائلا: "وبهذه المناسبة، أتمنى عاما سعيدا لكل الشعب الجزائري دون أن ننسى جاليتنا في المهجر. كل عام وأنتم وأنتن بخير، عاشت الجزائر حرة أبية، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

من جهة أخرى نشر الرئيس تبون تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" جاء فيها :"عام سعيد، لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، من ضباط وضباط الصف وجنود، و خاصة أولئك المرابطين على الحدود، الساهرين على سلامة الوطن. دمتم جميعًا ذخرا للجزائر، وكل عام وأنتم بألف خير".

وفي تغريدة أخرى: "عام سعيد، لكل أفراد سلاح الدرك الوطني و الشرطة، و الحماية المدنية، و الجمارك..لكم و لعائلاتكم، و كل سنة وأنتم بخير".

كما هنأ الرئيس عمال الصحة في منشور جاء فيه: "إلى الجيش الأبيض..لكم منّي كل التقدير دائمًا و أبدًا. عام سعيد و كل عام وأنتم بخير".