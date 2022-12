Le Président Tebboune présente ses vœux aux algériens

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé samedi ses vœux aux membres de l'Armée nationale populaire (ANP), de la Gendarmerie nationale (GN), de la Police, de la Protection civile, des Douanes et au corps médical, à l'occasion de la nouvelle année 2023.

"Bonne année et meilleurs vœux à tous les officiers, sous-officiers et soldats de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), notamment ceux stationnés aux frontières pour protéger le pays. Puissiez-vous tous demeurer un rempart pour l'Algérie", a tweeté le Président Tebboune.

"Bonne année à tous les membres de la Gendarmerie nationale, de la Police, de la Protection civile et des Douanes...meilleurs vœux à vous et à vos familles", a encore écrit le président de la République sur son compte Twitter.

Présentant ses vœux au corps médical, le Président Tebboune a écrit :

"Toute mon admiration à l'Armée blanche...bonne année et meilleurs vœux".