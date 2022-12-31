كونفدرالية الصناعيين والمنتجين تعرض حصيلتها

عرضت الكونفدرالية الوطنية للصناعيين والمنتجين الجزائريين، حصيلتها لسنة 2022.

وحسبما أوضحه رئيس الكنفدرالية عبد الوهاب زياني، لدى ترؤسه لاجتماع تقييمي لعرض الحصيلة السنوية بالجزائر العاصمة، فإن "العديد من الاقتراحات المرفوعة من طرف الهيئة لاقت استجابة من طرف السلطات العليا"، بما يجعل "الكونفدرالية قوة اقتراح قوية في البلاد".

وأضاف المتحدث "الكونفدرالية التي تضم مؤسسات فاعلة من مختلف القطاعات عبر العمل الجواري على مستوى الولايات تمكنت من المساهمة في اثراء العديد من القوانين التي تضم اليوم مقترحاتها في بنودها منها قانون الاستثمار، وقانون النقد والقرض، بحيث ساهم المنتجون والصناعيون في تقديم مقترحات ميدانية وفعالة تعكس ارادة الكونفدرالية في التغيير نحو الاحسن وخدمة للمواطن".

كما تمكنت الكنفدرالية، حسب رئيسها، من "دعم تسوية ملفات التقاضي بين مختلف المستثمرين ورجال الأعمال وأجهزة الدولة"، إضافة إلى"دعم فتح المعابر خاصة في الجنوب لإعطاء دفع للعلاقات الثنائية مع دول الجوار، والعمل باستمرار على ترقية الاستثمار بما يتلاءم مع توجه السلطات العليا خلال سنة 2022".

وأكد زياني بأن هيئته "تعول على الدستور وقانون الاستثمار الجديدين، لإعطاء دفع ونفس للكونفدرالية لتفعيل مهامها بما يخدم المستثمرين، وجعلهم شريكا فعال للدفع بعجلة الاقتصاد بعيدا عن الريع البترولي"، مضيفا بأن"سنة 2023 ستكون سنة الاقلاع الاقتصادي".