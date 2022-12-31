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قتلى وجرحى في حادث مرور بغليزان

مجتمع
1 جانفي 2023 ()
إ.ش
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توفي شخصان وأصيب اثنين آخرين في حادث اصطدام بين شاحنة وسيارة بولاية غليزان.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية غليزان المنشور عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" ، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية  لدائرة الحمادنة فجر اليوم الأحد على الساعة 06 و 40 دقيقة لأجل حادث  مرور خطير  بالطريق السيار شرق غرب  اتجاه العاصمة بمنطقة الخلايفية بالقرب  من  محول  الحمادنة  بلدية ودائرة  الحمادنة و الذي تمثل  في اصطدام عنيف لسيارة سياحية بشاحنة  ذات مقطورة محملة بمادة الورق الموجه لإعادة التدوير.

وخلف الحادث ضحيتين متوفيتين بعين المكان من جنس  ذكر في سن الشباب ( 25 سنة ،26سنة ) كانوا محصورين  تم  تحريرهما من  طرف  النجدة  المتدخلة ، مع تسجيل مصابين  جنس ذكر ( 20 و 22 سنة ) بإصابات  خفيفة، حسب ذات المصدر.

وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما وإجلاؤهما إلى مستشفى أحمد فرانسيس واد أرهيو وكذلك تم  تحويل المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى .

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