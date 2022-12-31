قتلى وجرحى في حادث مرور بغليزان

توفي شخصان وأصيب اثنين آخرين في حادث اصطدام بين شاحنة وسيارة بولاية غليزان.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية غليزان المنشور عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" ، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الحمادنة فجر اليوم الأحد على الساعة 06 و 40 دقيقة لأجل حادث مرور خطير بالطريق السيار شرق غرب اتجاه العاصمة بمنطقة الخلايفية بالقرب من محول الحمادنة بلدية ودائرة الحمادنة و الذي تمثل في اصطدام عنيف لسيارة سياحية بشاحنة ذات مقطورة محملة بمادة الورق الموجه لإعادة التدوير.

وخلف الحادث ضحيتين متوفيتين بعين المكان من جنس ذكر في سن الشباب ( 25 سنة ،26سنة ) كانوا محصورين تم تحريرهما من طرف النجدة المتدخلة ، مع تسجيل مصابين جنس ذكر ( 20 و 22 سنة ) بإصابات خفيفة، حسب ذات المصدر.

وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما وإجلاؤهما إلى مستشفى أحمد فرانسيس واد أرهيو وكذلك تم تحويل المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى .