البنزين في الجزائر ضمن الأرخص في العالم

حدد موقع "غلوبال بترول برايس" سلم وقائمة الأسعار الخاصة بالوقود والبنزين على المستوى العالمي، مع وضع مقياس مرجعي للأسعار لتحديد أعلى الأسعار وأقلّها بين الدول. وأبان التقدير الخاص للموقع الدولي المتخصص عن تصدر فنزويلا قائمة الدول التي تسوق أرخص بنزين على المستوى العالمي بسعر بلغ 0.100 بوليفار فنزويلي للتر الواحد أو 0.016 دولار أمريكي، بينما جاءت الجزائر في المرتبة الخامسة في الترتيب العالمي ضمن أرخص سعر بنزين بـ45.970 دينار جزائري أو ما يعادل 0.334 دولار للتر الواحد.

واستنادا إلى سلم الترتيب المعتمد فإن فنزويلا تحوز على أرخص سعر للبنزين عالميا، تليها ليبيا التي يتم تسويق البنزين بها بسعر 0.150 دينار ليبي أو ما يعادل 0.031 دولار للتر الواحد، وبالقياس بلغ السعر المتوسط للبنزين في هذه الفترة عالميا 6.19 دينار ليبي، تأتي بعدها إيران بقيمة تقدر 15,000.000 ريال إيراني أو ما يعادل 0.053 دولار أمريكي للتر.

وتحتل أنغولا المرتبة الرابعة بما يعادل 160.000 كوانزا وهي العملة الأنغولية، بما يعادل 0.317 دولار أمريكي للتر الواحد. وتأتي الجزائر في المرتبة الخامسة بـ45.970 دينار جزائري للتر بما يعادل 0.334 دولار أمريكي و0.315 أورو بتقدير 20 ديسمبر 2022. وبالقياس، بلغ السعر المتوسط للبنزين في هذه الفترة عالميا 253.32 دينار جزائري. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر لم تجر زيادات في أسعار البنزين خلال السنوات الأربع الماضية، حيث ظلت الأسعار مستقرة. وجاء في المرتبة السادسة في ترتيب الدول الأرخص في تسويق البنزين الكويت بما قيمته 0.105 دينار كويتي أو ما يعادل 0.343 دولار أمريكي، ثم جاءت تركمنستان ومصر ونيجيريا بما قيمته على التوالي 0.429 دولار و0.435 دولار و0.438 دولار. وفي الرتبة العاشرة كازاخستان بما يعادل 0.450 دولار أمريكي. وعلى العكس، فإن أغلى بنزين عالميا حدد في هونغ كونغ التي يقدر لتر البنزين فيها بـ23.090 دولار هونغ كونغ وما يعادل 2.965 دولار أمريكي.

إيران تتصدر قائمة أرخص سعر ديزل والجزائر خامسة

بالمقابل وبالنسبة لديزل، فإن إيران تتصدر القائمة بأرخص أسعار لمادة الديزل عالميا بقيمة 3,000.000 ريال إيراني أو ما يعادل 0.011 دولار أمريكي. وبالقياس، بلغ السعر المتوسط للديزل في هذه الفترة عالميا 370009.60 ريال إيراني، أما المتوسط الدولي لسعر الديزل فإنه يبلغ 1.32 دولار أمريكي للتر ولكن توجد فروق ملحوظة ما بين الدول، فتكون الأسعار في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار فيها أقل منها بكثير.

وتعتبر الولايات الأمريكية المتحدة حالة استثنائية، حيث تتميز بالتقدم الاقتصادي المتفوق ولكن في الوقت ذاته تكون أسعار الديزل فيها منخفضة، ثم تأتي ثانيا فنزويلا فليبيا ثم المملكة العربية السعودية. وتحتل الجزائر المرتبة الخامسة بما يقدر 29.010 دينار جزائري للتر الواحد وما يعادل 0.211 دولار و0.199 أورو. وبالقياس، بلغ السعر المتوسط للديزل في هذه الفترة أي 19-20 ديسمبر 2022 عالميا نحو 252.88 الدينار الجزائري.

الجزائر تتصدر قائمة الدول بأرخص سعر لغاز البترول المسال

أما بالنسبة لغاز البترول المسال أو المميع وقود فإن الجزائر تحتل المرتبة الأولى عالميا بأرخص سعر. فبينما بلغ السعر المتوسط لغاز البترول المسال عالميا نحو 0.74 دولار أمريكي للتر، فإن السعر المتداول في الجزائر بلغ 9.000 دينار للتر الواحد بما يعادل 0.065 دولار أمريكي و0.062 أورو. وجاءت أنغولا ثانية بما يعادل 0.198 دولار للتر، ثم المملكة العربية السعودية بـ0.239 دولار أمريكي، بينما يقدر في روسيا بـ19.985 روبل أو 0.284 دولار أمريكي.