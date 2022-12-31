نفاذ قمصان رونالدو وهذه تفاصيل وصوله للسعودية

كشف تقرير سعودي أن جماهير نادي النصر تمكنت من شراء كافة الكميات المتاحة من قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم حديثا للفريق.

وعرض النصر القميص الذي حمل الرقم "7"، للبيع على متجر النادي ونفدت الكمية بعد ساعة فقط من توفرها.

وكانت قمصان رونالدو الجديدة بالشعار الأصفر والأزرق قد وصلت إلى متجر النادي عصر يوم السبت، بكميات تصل إلى 500 قميص مطبوع عليها اسم ورقم اللاعب، وبيعت بسعر 459 ريالا.

وأكد المصدر ذاته، أن حجم الطلب على القميص هائل لكنهم يعيشون في متجر النصر حالة من الاستعداد والعمل طيلة الوقت لتجهيز وتوفير كميات كبيرة من قمصان كريستيانو رونالدو التي تلقى طلبا من أنحاء العالم كافة، كما تستعد إدارة النصر لتوفير وعرض قميص رونالدو للبيع على الإنترنت عبر المنصة المعتمدة.

من جانب آخر، كشف ذات المصدر أنه من المرجح أن يصل النجم البرتغالي إلى العاصمة الرياض غدا الإثنين على متن طائرة خاصة رفقة رئيس نادي النصر مسلي آل معمر.

ويقيم النصر مؤتمرا صحفيا لكريستيانو رونالدو بحضور وسائل الإعلام المحلية والعالمية كافة، وحفلة لتقديم اللاعب من المرجح أن تكون بين شوطي مباراة النصر ضد نادي الطائي الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري روشن السعودي.