أوغندا: تسعة قتلى بتدافع خلال حفلة رأس السنة

لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم بتدافع في مركز تسوّق في العاصمة الأوغندية اليوم الأحد خلال احتفالات بحلول العام الجديد، حسبما أعلنت الشرطة.

وأشار مسؤول في الشرطة الأوغندية إلى أن الحادث وقع عندما طلب مقدّم الحفل من الجمهور الخروج من البناية لمشاهدة عروض الألعاب النارية، وبعد إطلاق المفرقعات النارية أمام مركز "فريدوم سيتي" في كمبالا "حصل تدافع نجم عنه وفاة خمسة أشخاص على الفور وإصابة آخرين بجروح"، وفق الشرطة التي أضافت أن "فرق الطوارئ وصلت إلى المكان ونقلت المصابين إلى المستشفى حيث تم تأكيد وفاة تسعة أشخاص".