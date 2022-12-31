الوزير الأول يهنئ الجزائريين بالعام الجديد

هنأ الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، الجزائريين والجزائريات بحلول السنة الميلادية الجديدة 2023.

وكتب الوزير على صفحته الرسمية، "أهنئ كل الجزائريين والجزائريات في داخل الوطن وفي المهجر، بحلول العام الميلادي الجديد 2023، متمنيًا أن يكون عام خير وبركة، يديم فيه، الله جل جلاله، علينا نعم الصحة والأمن والأمان".

وأضاف، "عام جديد تستقبله الجزائر الجديدة، فلنجعله عامًا نرفع فيه وتيرة العمل في شتى القطاعات، ضمن مقاربة اقتصادية تضع في صلب أولوياتها تحسين ظروف معيشة المواطنين، عن طريق تنويع الاقتصاد و مصادر تمويله وكذا تعميم الرقمنة وتطوير البنية القاعدية".

فلنتكاتف لتحقيق وثبة أخرى في مسيرة التنمية وإتمام برنامج الإصلاح والتغيير الذي رسم معالمه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كل عام والجزائر بألف خير.