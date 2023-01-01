ارتفاع القيمة السوقية للاعب" الخضر"

ارتفعت القيمة السوقية للاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي الترجي التونسي محمد الأمين توغاي.

و وفق آخر تحديث لموقع " ترانسفر ماركت" الشهير والمختص في الإحصائيات فإن القيمة السوقية للاعب السابق لنصر حسين داي زادت لتقارب المليون يورو حيث وصلت تحديدا إلى 950 ألف يورو.

و يعد توغاي اللاعب الوحيد الذي ارتفعت أسهمه في سوق التحويلات، مقارنة مع زملاءه في المنتخب الذي بقوا محافظين على قيمتهم المالية. يذكر أن إسماعيل بن ناصر، متوسط ميدان ميلان الإيطالي يتصدر قائمة أغلى لاعبي المنتخب قيمة، بأربعين مليون يورو.