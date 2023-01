La Croatie intègre l'espace Schengen

Le gouvernement croate a précisé dans un communiqué qu’à partir du 1er janvier 2023, les barrages aux frontières terrestres, maritimes et ferroviaires intérieures entre la Croatie et d’autres pays de l’espace Schengen seront levées, et les frontières aériennes internes le 26 mars prochain.

L’adhésion de la Croatie à l’espace Schengen devrait contribuer à améliorer l’économie du pays et à accroître sa compétitivité grâce à des échanges de biens et de services gratuits, plus rapides et moins chers entre les États membres.