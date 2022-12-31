تنظيم محاضرة للداعية راتب النابلسي بوهران

ينظم مسجد الأمير عبد القادر بولاية وهران، محاضرة للداعية السوري، الدكتور محمد راتب النابلسي.

وأفاد إمام مسجد الأمير عبد القادر، الشيخ بحري البشير عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، أنه "تحت الرعاية السامية لوالي ولاية وهران السعيد سعيود وبدعوة من مكتب الجزائر للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران، ينظم مسجد الأمير عبد القادر بفندق AZ بحي البركي محاضرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي وذلك يوم الخميس 05 جانفي ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا الدعوة عامة".