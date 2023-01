Le premier ministre présente ses vœux aux peuple algérien

Le premier ministre Aimene Benabderrahmane a adressé ce dimanche ses vœux aux algériens pour à l’occasion du Nouvel An 2023.

Le ministre a écrit sur sa page « Je présente mes vœux à tous les algériens au pays et à l'étranger, à l’occasion de la nouvelle année 2023, souhaitant une année de bonne santé, prospérité et de stabilité”.

Il a ajouté : "une nouvelle année pour la nouvelle Algérie, faisons-en une année où nous augmentons le rythme de travail dans divers secteurs, dans une approche économique qui place au cœur de ses priorités l’amélioration des conditions de vie des citoyens, par la diversification de l’économie et de ses sources de financement, ainsi que par la numérisation et le développement des infrastructures ».

Unissons nos forces pour faire un autre pas dans le processus de développement et achever le programme de réforme et de changement ébauché par le président de la république, Abdelmadjid Tebboune. Que l’Algérie soit stable et prospère.