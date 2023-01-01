قتيل في حادث مرور بين برج باجي مختار و تيمياوين

توفي شخص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم (6 ) في شطره الرابط بين بلديتي برج باجي مختار و تيمياوين ، حسبما علم اليوم الأحد لدى خلية الإتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية برج باجي مختار.

و نجم الحادث عن اصطدام وانقلاب شاحنة فوق سيارة نفعية رباعية الدفع،مما أدى إلى هلاك شخص (62' سنة بعين المكان كان على متن السيارة النفعية ، حسب المصدر ذاته. و تدخل أعوان وحدة التدخل الرئيسية لولاية برج باجي مختار لنقل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المختلط ببلدية برج باجي مختار، وفق ذات المصدر .

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.