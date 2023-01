Prévisions du FMI pour l’économie mondiale en 2023

L'année 2023 sera difficile pour une grande partie de l'économie mondiale car les principaux moteurs de la croissance internationale - les États-Unis, l'Europe et la Chine - connaissent tous un ralentissement, a déclaré dimanche la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI).

La nouvelle année sera "plus difficile que l'année que nous laissons derrière nous", a déclaré Kristalina Georgieva dans l'émission "Face the Nation", diffusée dimanche matin sur CBS.

Elle a expliqué que les trois principales économies - les États-Unis, l'Union européenne et la Chine - ralentissent toutes simultanément", a-t-elle précisé.