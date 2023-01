Tout sur la vente des billets de la CHAN-2022

Le ministère de la jeunesse et des sports a apporté, ce dimanche, des explications concernant l’acquisition des billets d’entrée aux stades pour assister aux matchs du championnat d’Afrique des locaux.

Dans une vidéo explicative, le ministère a simplifié l’opération de l’acquisition des billets, dont la commercialisation a commencée aujourd’hui et concerne les billets de 24 matchs du 1er tour de la CHAN-2022 via la plateforme « Tadkirati ».

Le ministère a fait savoir que le prix du billet est de 200DA.

On doit noter que cette compétition s’étendra du 13 janvier en cours jusqu’au 4 février prochain aux stades de Baraki à Alger, à Oran, Constantine et à Annaba.