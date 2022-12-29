افتتاح الطبعة الخامسة لأيام أندلسيات براعم تيبازة

إنطلقت مساء اليوم بملحقة الديوان الوطني للثقافة و الإعلام "عبد الوهاب سليم" بشنوة تيبازة فعاليات الطبعة الخامسة لأيام "أندلسيات براعم تيبازة" التي ستشهد مشاركة ثمانية جمعيات محلية عريقة في مجال الطرب الأصيل.

و إستهل برنامج اليوم الأول من التظاهرة التي تدوم أربعة ايام بأداء فني راقي لبراعم جمعية "دار الغرناطية" للقليعة التي تأسست سنة 1972 بقيادة رئيس الجوق بن عودة بوجمعة.

و أدت الفرقة على مدار ساعة من الزمن برنامجا موسيقيا استهلته بتوشية في طبع السيكا، ثم إنقلابات "أنا الذي بيا" و "من حب هذي الغزالة" و "بالله يا حمام" ثم انصرافات في طبع المزموم "فارقوني" و "كم لي في المشية" قبل ان تختمه بخلاصات "يا روحي و يا ريحاني" و "ما كنت ادري ما الحب لولاكم".

و تتواصل فعاليات النسخة الخامسة من تظاهرة "أندلسيات براعم تيبازة" خلال الايام المقبلة لتختتم الاربعاء القادم، حيث سينشط أمسية غدا الإثنين جمعتي "الفن الاصيل" للقليعة و "المنارة" لشرشال، فيما سينشط براعم " نسيم الصباح" لشرشال و " السليمانية" لحجوط أمسية اليوم الثالث، وفقا للمنظمين.

و سيسدل الستار على هذه الأيام الاربعاء المقبل بحفل ستنشطه كل من جمعية " البشطارزية" للقليعة و "الراشدية" لشرشال بعد اربعة ايام من هذه التظاهرة الثقافية المندرجة في إطار برنامج ملحقة الديوان الوطني للثقافة و الاعلام "عبد الوهاب سليم" بشنوة لتنشيط عطلة الشتاء لصالح الاطفال المتمدرسين.