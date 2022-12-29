مهرجان المسرح المحترف: عرض مسرحية "عطيل الغيار"

قدم يوم الأحد بالجزائر عرض "عطيل الغيار"، الذي يحذر من أضرار الغيرة المفرطة لدى الزوجين، في اطار عروض المهرجان الوطني للمسرح المحترف في طبعته ال 15.

و تم تقديم العرض الذي أخرجه سمير بوعناني عن اقتباسه للمسرحية الشهيرة "أوتيلو" للكاتب المسرحي الإنجليزي ويليام شكسبير (1564-1616) في الساحة العمومية "محمد توري" أمام المسرح الوطني محيي الدين بشطارزي

و تسلط مسرحية "عطيل الغيار" الضوء على المأساة العائلية والكارثة الاجتماعية التي يمكن أن تسببها الغيرة العمياء نتيجة نقص الثقة.

و ستختتم فعاليات الطبعة ال15 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف سهرة الأحد بحفل توزيع الجوائز.