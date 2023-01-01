تغطية ملعب 5 جويلية هذا العام

كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة عن البرامج المرتقب تجسيدها السنة الحالية عبر صفحتها على الفايسبوك.

وأشارت الوزارة ضمن المشاريع المخطط إنجازها سنة 2023 إلى الشروع في عملية تغطية ملعب 5 جويلية 1962 الأولمبي.

وعرضت وزارة السكن فيديو تضمن مخططات سنة 2023، حيث أشارت إلى مشروع تغطية ملعب 5 جويلية الأولمبي الذي ينتظر أن يتسع إلى 70 ألف متفرج.

كما تم عرض عبر الفيديو كافة الإنجازات المسجلة عام 2022، من بينها استكمال الملاعب، حيث أشارت الوزارة إلى بلوغ نسبة إنجاز ملعب تيزي وزو 95 في المائة مقابل نسبة إنجاز بلغت 80 في المائة بالنسبة لملعب الدويرة، بينما أُنجز ملعب وهران بالكامل، وهو الذي احتضن فعاليات الألعاب المتوسطية.

وقد قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، يوم 27 ديسمبر 2022، بزيارة إلى ملعب الدويرة، حيث عاين مدى تقدم وتيرة الإنجاز على مستوى الملعب، أعقبه اجتماع تقني جمع كل الفاعلين في المشروع بمقر الوزارة في 29 ديسمبر 2022.

وشهد مشروع ملعب الدويرة تقدما، حيث تم إعطاء تعليمات بضرورة استكمال التهيئة الخارجية في غضون شهر، مع مواصلة أشغال وضع الشاشة الكبيرة وكذا الكراسي والتمهيد لإعداد الأرضية أيضا.

وقد سبق أن قام بلعريبي في بداية ديسمبر أيضا بزيارة ميدانية إلى ملعب الدويرة الذي يعرف نسبة تقدم أشغال ملحوظة جدا.

وقد استهلت زيارة العمل بتفقد الملعب الرئيسي، حيث تم الانتهاء من الكتامة أو أشغال وضع المادة العازلة للمدرجات العلوية منها وكذا السفلية، حيث أسدى الوزير تعليمات بالبدء الفوري في تركيب الشاشتين العملاقتين وتثبيت الكراسي المقدر عددها بـ40 ألف مقعد مع الانتهاء من تركيب السياج الجانبي للأرضية. فيما يخص أرضية الملعب أمر الوزير بالبدء الفوري في التحضير لمرحلة زراعة العشب الطبيعي، ليتفقد بعد ذلك أشغال التهيئة الخارجية المحيطة بالملعب، حيث بلغت نسبة أشغال الهندسة المدنية 100 بالمائة والمتمثلة في المدرجات وجدران الإسناد والأنفاق الثلاثة والنفق التقني.

وتمت معاينة أشغال التهيئة الخارجية للمحيط المجاور للملعب، حيث انتهت الأشغال بالساحة الخارجية المقابلة للملعب، المقدرة مساحتها بـ33 ألف متر مربع والتي زيّنت ببساط أحمر ورمادي أنجز بالخرسانة المطبوعة والتي تحمل الألوان الخاصة بمولودية الجزائر مع شعار خاص بالنادي وكرتين، إحداهما على يمين الشعار وأخرى على يساره.